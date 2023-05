Chi è Katia Noventa | la conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) nella puntata del 19 maggio 2023?(Padova, 24 novembre 1966) è una giornalista,televisiva, politica ex modella. Laureata in pedagogia e giornalista, inizia la carriera di indossatrice sia in Italia sia all’estero. Negli anni successivi prosegue principalmente la carriera di modella e come testimonial per grandi nomi della moda come Valentino, Blumarine, Versace, Armani, Fausto Sarli, Luciano Soprani, Renato Balestra, Mariella Burani e Raffaella Curiel. Nel 1988inizia la sua carriera televisiva con Mike Bonnel programma Telemike. Dal 1992 al 1994 affianca Fiorello nella conduzione del programma itinerante di Italia 1 Karaoke, mentre dal 1995 al 1996 conduce Re per una notte con Gigi Sabani. Nel 1996-1997 conduce e realizza interviste ...