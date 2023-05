Chi abusa dell’abuso?

" C'èdell'abuso d'ufficio - spiega Costa con un gioco di parole - solo noi ora per realizzare questa inizativa ne abbiamo individuate circa 150, ma è un fenomeno in netta crescita. Spesso ...È quanto emerge dall'indagine redatta da Enrico Costa, dal titolo 'dell'abuso' , e presentata alla stampa dai parlamentari di Azione in Senato. Dal report risulta che a portare a indagini ...Sul banco degli accusati c'è proprio la rassegna cinematografica, "76 anni di celebrazione a", come da slogan apparso su Twitter, dove l'hashtag #Cannesyounot è, diciamo, il bunker digitale ...

“Abuso d’ufficio Quando c’è assoluzione si evidenzino i nomi di chi ha fatto… Il Fatto Quotidiano