Cheesecake al caramello | il dolce goloso ottimo per l’estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ad una buona torta al cioccolato difficilmente si può resistere. Infatti se stai cercando la torta al cioccolato irresistibile sei capitato nella pagina giusta. Con poche mosse riuscirai a creare una torta semplice ed elegante che incanterà gli ospiti. La sua golosità, ovviamente, sarà inimitabile. 1° preparazione Cominciamo a prepararla realizzando la base. Per farlo dobbiamo utilizzare: 15 gr di cacao in polvere 50 gr di burro fuso 200 gr di biscotti Prima di tutto trasferiamo i biscotti in un sacchetto alimentare e schiacciamoli con un mattarello fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferiamo il risultato in una ciotola capiente e andiamo ad aggiungere il cacao in polvere per poi mescolare. Dopodiché versiamo il burro fuso e amalgamiamo con una spatola, e poi con le mani, fino a farlo assorbire. Prendiamo una tortiera a cerniera rivestita con la carta da forno da 28 ...