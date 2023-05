Che cos' è la «sindrome del figlio unico»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sarà capitato alla maggior parte dei figli unici di essere additati come «viziati» a prescindere, o ai genitori di figli unici, di voler dare un fratellino o una sorellina per evitare che «cresca solo o incapace di socializzare?. A inizio Novecento, gli scienziati teorizzarono ladel: ma esiste davvero? Ecco cosa dicono gli studi recenti

Ha circa 40 anni ed era in stato di alterazione psicofisica, secondo le prime notizieemergono: ora si trova in una cella presso la caserma della Gendarmeria.'è successo in Vaticano ......'è successo Questa sera, dopo le 20:00, un automobile ha raggiunto l'ingresso di Sant'Anna al Vaticano. Noncurante delle indicazioni fornitegli dal Corpo della Guardia Svizzera Pontificia,...L'auto ha poi raggiunto il Cortile di San Damaso e a quel punto il guidatore è sceso: si trattava di un uomo in grave stato di alterazione psicofisicaè stato fermato dalla Gendarmeria. Notizia ...

Che cos'è l'eccitazione condizionata Un disturbo del sonno Focus

Sarà capitato alla maggior parte dei figli unici di essere additati come «viziati» a prescindere, o ai genitori di figli unici, di voler dare un fratellino o una sorellina per evitare che «cresca solo ...Elena D'Amario ha parlato del suo segreto di bellezza, e i fan non hanno potuto fare a meno di ascoltarla. Ecco qual è.