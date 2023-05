Chavo Guerrero | “Eddie era pronto ad un vero combattimento contro Brock Lesnar”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 maggio 2023) Quando due vecchie glorie si lasciano andare a rimpianti nostalgici su ciò che il wrestling professionistico era un tempo, portano spesso gli ascoltatori in un viaggio dietro le quinte, con aneddoti inediti. È esattamente quello che è successo in un recente episodio di “The Undisputed Podcast” di Bobby Fish, quando lui esi sono lasciati andare sulla classica tiritera “questa generazione è molle” confrontando le varie epoche del wrestling. Nel farlo,ha ribadito più volte di essere contento della piega che ha preso il business, dal punto di vista fiscale, ma di essere ugualmente rattristato dal fatto che uno show di wrestling dei giorni nostri assomigli a un “giocare a fare wrestling” e faccia fatica a far sospendere l’incredulità agli spettatori. Durante la conversazione,ha ...