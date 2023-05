Charlize Theron splende sul red carpet romano e rilancia il blu elettrico

(Di venerdì 19 maggio 2023)detta tendenza in quel di Roma. L’attrice ha raggiunto il resto del cast di Fast X per la première italiana. E, oltre al red, ha mostrato come utilizzare il blu, indossando un abito di Alexander McQueen.ha illuminato il rede il press tour che ha accompagnato la première italiana di Fast X. L’attrice è di ritorno nella capitale nostrana per presentare il decimo capitolo dell’acclamato franchise e, per l’occasione, si è concessa diversi cambi look. Uno dei più glam, cheil trend della palette elettrica, è stato avvistato durante un incontro del press tour.. Crediti: Ansa – VelvetMag...

Penso ache non veniva presa per i ruoli all'inizio della carriera perché era troppo bella: poi, dopo The Monster , le cose sono cambiate ed è stata chiamata per qualsiasi progetto". ...Ripassiamo insieme i nomi dell'incredibile cast di attori asseblato per il film: Vin Diesel , Jason Momoa , Michelle Rodriguez,, John Cena, Jordana Brewster, Jason Statham, Brie ...Fra conferme e new entry non manca il quartetto di Premi Oscar, Helen Mirren, Rita Moreno e Brie Larson Arriva nelle sale giovedì 18 maggio Fast X , decimo capitolo della saga di ...

Bicipiti scolpiti e pistola massaggiante, Charlize Theron nel backstage di "Fast X" Io Donna

Il film dell'estate ha acceso i motori per la penultima volta. Con una avventura tutta italiana, tra inseguimenti ed esplosioni. In Vaticano ...Come fa Charlize ad essere una splendida action star a quasi 50 anni Tra i suoi "segreti", la Theragun mini, che aiuta a dare sollievo dopo gli sforzi fisici intensi ...