(Di venerdì 19 maggio 2023). Nel fiorire di mostre bresciane, almeno sei, dedicate al pittore Giacomodetto il Pitocchetto nell’anno della Capitale della Cultura, si inserisce unatutta inedita, concepita adove la strepitosa Basilica di Santa Maria Assunta custodisce il più interessante ciclo sacro eseguito danella sua carriera. Promossa e realizzata dalla Parrocchia die dal Gruppo Amici del Museo della Basilica, con il sostegno di Fondazione Credito Bergamasco, la proposta espositiva era nata inizialmente come sezione sul territorio dellabrescianaSacro e la pittura a Brescia tra Ricci e Tiepolo, ma ha poi preso una strada inaspettata, grazie a restauri e riscoperte che sono destinati ad aprire nuovi filoni di ...

E chiede ai fan una soluzione Soraia, i fan l'attaccano ancora: 'Hai tradito Luca Salatino'. ... ma lui nella sua dichiarazione dice di aver richiesto il confronto, ma questo non èavvenuto ...A scatenare i commenti è stato un commento apparso nel suo profilo social, che però laavrebbe cancellato. Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole: 'Con Roberta Di Padua...Luca Salatino rompe il silenzio dopo la rottura con Soraia: 'Non mi amava più da mesi'. Poi ...più rivisti epiù parlati. Non ci siamo nemmeno incontrati. Io ricordo il bello di noi, ci ...

“Ceruti mai visto”, a Gandino una mostra con il restauro di sei dipinti e un ritratto ritrovato BergamoNews.it

Soraia Ceruti è stata nuovamente attaccata dagli haters dopo la fine della relazione con Luca Salatino. L'ex di Uomini e Donne è stata accusata ...Luca Salatino cade al tappeto: ora spunta la verità sulla rottura con Soraia. Ecco cosa ha detto l'ex gieffino.