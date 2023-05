Cecchi Paone e Simone | il retroscena sul loro ritiro da L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di venerdì 19 maggio 2023) AlessandroAntolini si sono ritirati dadeidopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima per problemi fisici. Dietro il, però, ci sarebbe altro come alluso dal conduttore a FanPage. Secondo quanto dichiarato da, infatti, la decisione di ritirarsi sarebbe stata presa dopo aver saputo che – una volta chesarebbe tornato in gioco – avrebbe dovuto concorrere in solitaria come tutti gli altri naufraghi. “Eravamo in ospedale, lui ricoverato io là per assisterlo. E cosa ci hanno detto? Quando uscite, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, ...