Ceccano A fuoco nella notte l’Infinito Caffè Intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri Non si esclude che l’incendio sia di origini dolose

L'uomo, scomparso ieri da(Fr), è stato trovato all'alba e affidato alle cure dei sanitari. I Vigili delsono stati impegnati tutta la notte, in un'operazione congiunta con il comando di Roma, per una ricerca a ...L'uomo, scomparso ieri da(Fr), è stato trovato all'alba e affidato alle cure dei sanitari. I Vigili delsono stati impegnati tutta la notte, in un'operazione congiunta con il comando di Roma, per una ricerca a ...

Ceccano - Incendio all'Infinito Caffè, si indaga sulle cause Teleuniverso

È successo intorno alle 4. Non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella dolosa. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri ...Distrutto dalle fiamme l’Infinito Caffè, il noto locale di piazzale 25 Aprile. Le fiamme sono divampate nella notte poco dopo la chiusura ed hanno interessato gran parte ...