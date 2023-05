Caterina Balivo | la notizia è arrivata poco fa | per lei è un clamoroso ritorno

(Di venerdì 19 maggio 2023) News tv. . Come si può notare, all’interno del gruppo Rai stanno avvenendo dei cambiamenti sostanziali. Molti volti noti stanno andando via e vecchi amici potrebbero trovare presto. Ad esempio, perpotrebbero presto tornare a spalancarsi le porte di Rai 2. La conduttrice, reduce dall’avventura su LA7 con il game show Lingo, sarebbe in procinto di tornare a casa. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.Leggi anche: Fazio dice addio alla Rai: il commento epico di Vittorio Feltri e le reazioni del web Leggi anche: “Lingo”,sconvolta dalla risposta del concorrente Leggi anche: Serena Bortone resta in Rai ma dice addio ad “Oggi è un altro giorno”: dove la rivedremo Leggi anche: “Lingo”,piegata in due dal ridere per la ...

Parliamo ad esempio di Mara Venier , che cerca conferma nei prossimi palinsesti ancora in scrittura, e diche potrebbe tornare e riprendersi il pomeriggio di Rai2, com'è stato per ...torna in Rai Quella che fino ad alcune settimane fa sembrava un'ipotesi remota adesso via via sta prendendo sempre più piede. Del resto la conduttrice campana che attualmente conduce ...Esclusivo: Affari anticipa i palinsesti Rai 2023 - 2024 Il ritorno di Miss Italia su Rai 1 (8 settembre) e forse quello dinel pomeriggio di Rai 2 . Lo sbarco di Daniela Ferolla in una striscia a 'Uno Mattina' dal lunedì al venerdì, un programma a testa per i leghisti Roberto Poletti e Simona Arrigoni , lo ...

Pomeriggio Rai: Caterina Balivo per Rai2 e tandem Capua-Infante per Rai1 (Retroscena TvBlog) Tvblog

Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso”. Il ritorno di Caterina Balivo su Rai2 Chi rimane e chi ritorna. Sembra infatti che ...Cosa porteranno di nuovo i palinsesti Rai della stagione 2023-2024 Ecco cosa c'è da sapere sul futuro della televisione italiana!