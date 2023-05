Cassano distrugge Mourinho | “La Roma mi ha ricordato la Longobarda di Oronzo Canà”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 maggio 2023) Grazie all’1-0 dell’andata, allaieri sera è bastato uno 0-0 contro il Bayer Leverkusen per qualificarsi come prima finalista Europa League, che si terrà a Budapest il 31 maggio. Lasfiderà il Siviglia, ormai diventata regina della competizione, che ieri sera ha battuto la Juventus per 2-1 durante i tempi supplementari. A commentare il passaggio dellain finale c’ha pensato Antonio, ex fantasista dellae oggi opinionista per la Bobo Tv, che su Instagram ha analizzato la gara dei giallorossi.Dichiarazionicontrodopo lo 0-0 dellaDi seguito le sue parole: “Laieri mi havagamente la ...