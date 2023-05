Caso Yara | la difesa di Bossetti vince il ricorso | potrà accedere ai reperti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) È stato accolto dalla Cassazione, con rinvio per nuove esame davanti alla Corte di Assise di Bergamo, ildelladi Massimo– condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenneGambirasio – in tema di indagini difensive funzionali all’eventuale promovimento del giudizio di revisione. La Prima Sezione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 21 novembre 2022 della Corte di assise di Bergamo, che, in sede di esecuzione, aveva negato alladiil diritto diaiconfiscati ai fini dello svolgimento di indagini difensive in vista dell’eventuale revisione del processo. Adesso, in seguito alla decisione emessa in camera di consiglio dagli ermellini al termine di una discussione a porte chiuse, la ...