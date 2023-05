Caso Evenepoel | la squadra fa mea culpa mentre il Giro espatria tra neve e veleni

Oltre aè ildi ricordare atleti come Vlasov, Uran, Kung e i nostri Filippo ,Ganna, Bonifazio, Pozzovivo, Cimolai, Vendrame, Gandin. Tappa numero 13 (venerdì 19 maggio 2023) È il ...... Hirt, Cerny e Vervaecke, tutti della stessa squadra di). Il professor Bassetti è ... Ilperò ha voluto che ieri lungo la discesa della Colla di Boasi, Alessandro Covi abbia perso l'...... ma loro non possono usare questo fatto per accusare. In Italia devono essere grati a Remco per essere venuto al Giro, invece sparano contro di lui. L'anno scorso abbiamo avuto diversi...

Caso Evenepoel, Lefevere: "Non gioco con la salute dei miei ragazzi". Squadra decimata dal Covid, altri 4 pos… la Repubblica

Non manca la pioggia, non mancano le cadute, nemmeno le proteste per il clima a 6 km dal traguardo (tre manifestanti sdraiati), ma c'è la volontà di voltare pagina dopo il rumoroso abbandono del ...Altri sei lasciano per Covid, quattro sono compagni di squadra di Evenepoel. Rodriguez si scontra con un cartello e una casa: frattura del bacino. .