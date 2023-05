La notifica di avviso di chiusura indagine era arrivata già il giorno dopo la gara con il Monza con l'accusa di "giudizi lesivi dell'arbitroe del movimento arbitrale" con la violazione degli ...Mourinho -, la presa di posizione di Rocchi . Arbitri sempre nel mirino: è bufera su Rocchi . Ildi Vlahovic è diverso. Doveri ha fatto di tutto per cercare di dare vicinanza al giocatore.Alla Milano Football Week: "Dispiaciuto per le parole di Mourinho su. Non giudico il lavoro degli altri, vorrei che loro facessero lo stesso" Db Milano 11/01/... Rocchi ha parlato del...

Caso Chiffi, Mourinho deferito dalla Procura della Figc Gazzetta del Sud

La procura della Figc ha deferito José Mourinho dopo l’inchiesta aperta a seguito delle parole del tecnico della Roma contro l’arbitro Chiffi . La ...Il tecnico della Roma aveva definito l’arbitro di Monza-Roma “il più scarso mai incontrato nella mia carriera”. Potrebbe cavarsela con una multa in caso di patteggiamento ...