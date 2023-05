Non è questo il. Non ha inciso nel risultato, ma è dura giocare con questo arbitro. ... Non crea rapporto con nessuno', dice sempre riferendosi a. 'Espelle un giocatore perché scivola quando ......pass per la finale di Europa League ma arrivano brutte notizie per Josè Mourinho in merito al... con particolare riferimento a quelle sull'arbitro. A tal proposito, come evidenziato dall'...La notifica di avviso di chiusura indagine era arrivata già il giorno dopo la gara con il Monza con l'accusa di "giudizi lesivi dell'arbitroe del movimento arbitrale" con la violazione degli ...

Caso Chiffi, Mourinho deferito dalla Procura della Figc Gazzetta del Sud

Dopo la gioia per la finale arriva un piccolo contrattempo per Josè Mourinho che di certo non guasterà l’umore dei tifosi. Come riporta ilTempo.it la Procura della Figc ha, infatti, chiesto il deferim ...Il tecnico giallorosso sarà giudicato dal Tribunale federale nazionale dopo le parole pronunciate contro il direttore di gara nel post partita di Monza-Roma ...