Caselli A4 di Bergamo e Seriate | annullate le chiusure notturne di venerdì 19 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) VIABILITÀ. Sulla A4 Milano-Brescia, sono stateledelle stazioni die di, previste dalle 21 di19alle 5 di sabato 20. Confermata invece la chiusura notturna del ramo di allacciamento sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia/Bologna.

Questa notte, venerdì 19 maggio, tra le 21.00 e le 5.00 i caselli autostradali di Bergamo e di Seriate resteranno aperti, diversamente da quanto in programma. Una decisione che tranquillizza gli automobilisti.

