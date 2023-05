Casa allagata E mia madre 90enne | Bruno Barbieri | dramma alluvione

(Di venerdì 19 maggio 2023)è rimasto molto colpito da quanto sta succedendo nella sua Emilia Romagna, con l'che ha causato anche delle vittime, oltre che danni enormi su gran parte del territorio. Pur trovandosi sul set della prossima edizione di Masterchef, il pensiero diè a, dove lavive da sola nel bel mezzo della catastrofe. “La miaa Medicina si è- ha dichiarato - la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone”. “Stanotte non ho dormito pensando a miaOrnella, novantenne, che vive da sola - ha confidato lo chef - e lei è fisicamente al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a ...

Pieri aveva deciso di muoversi daper aiutare gli amici ma poi si è accorto che da via Ex Tiro a Segno la zona era totalmente, con gente che urlava dai piani alti delle palazzine ...I due sono rimasti intrappolati nella cantinadella loro abitazione, trovando una morte ... ancora in fase di identificazione, che viveva da sola al piano terra di unaa Sant'Agata sul ...Solo chi non ha il primo piano dovrà necessariamente evacuare la propria". Così in una diretta ... frazione alle porte della città romagnola, evacuata già da ieri mattina e ora. 09:07 - ...

«La mia casa a Medicina si è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone»: chef ...Gianna e Fabrizio spalano il fango entrato nella loro casa in Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha devastato la regione e causato molte vittime. Loro sono i genitori ultra settantenni di Laura Pausi ...