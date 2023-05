Caro Porro | noi famiglia di operai Altro che tende | mia figlia andava a piedi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023), sono una mamma di unache ha fatto l’università a Venezia (noi abitiamo in periferia di Padova) e per 5 anni si svegliava alle 6 (anche prima se aveva un esame alle prime ore) prendeva la bicicletta per andare a prendere il bus che la portava a Padova, poi prendeva il treno per Venezia. Per risparmiare non prendeva vaporetti ma se la faceva a, circa mezz’ora. Certo si lamentava ma sapeva che era così. Siamo unadie non potevamo pagarle un affitto li. Ha fatto i suoi tirocini all’estero e vi assicuro che i dormitori universitari che ha trovato a Strasburgo non erano proprio a 5stelle e peggio pure degli ostelli, sporchi, poca igiene, e dopo essersi infettata con le pulci da letto l’abbiamo aiutata un po’ economicamente per un affitto in un ...