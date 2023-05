Caro Boss | il concerto non s’aveva da fare

(Di venerdì 19 maggio 2023)ed ilstonato che sarebbe stato meglio rinviare. Ferrara ha accolto Bruce Springsteen per il primo dei suoi tre live italiani, forse il meno “coinvolgente”, per troppo ovvi motivi. Stazione Termini, Roma. Siamo in centinaia lungo i binari in attesa del treno. Suoni e parole, che volano in un italiano corretto e un miscuglio di dialetti che descrivono al meglio un’atmosfera di magica attesa. Bruce Springsteen e ilstonato (Foto ANSA – formatonews.it)In lontananza si intravede il locomotore che “trascina” una lunga serie di vagoni. E’ il treno per Milano. E’ la notte del 20 giugno 1985 e il giorno dopo lo Stadio San Siro ospiterà l’evento musicale più importante dai tempi dei Beatles: il primoin Italia di Bruce Springsteen. Il resto è storia della ...

...a un 24enne che da qualche settimana era sfuggito alla sua pena e si faceva gioco delle forze dell'ordine sui social. Il giovane, latitante da qualche settimana, si paragonava anche alTotò ...Riceviamo e pubblichiamo: Lettera 1 luca mercalliDago, alluvione in Emilia Romagna, in tv il meteo - blogger Luca Mercalli sostiene che con eventi di questa portata facendo prevenzione - 'togliendo un ramo in più dai fiumi' - non è che si ......ore ha ricevuto centinaia di richieste da parte dei fan del ''. 'Autostrade chiuse, fiumi esondati, frane, e chi più ne ha più ne metta. Aiutaci a capire come fare a raggiungere il nostro...

Caro Boss, solo fischi per te Italia Informa

Eve Cleary, aged 21, died at University Hospital Limerick four hours after she had been discharged from the hospital on a wheelchair and in pain.Leggi su Sky TG24 l'articolo Fast and Furious, ecco il final trailer del film Fast X: oltre 4 minuti di adrenalina pura ...