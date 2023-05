Caro affitti | Bernini agli studenti | ' Non sono qui per prendervi in giro'

Con le tende da campeggio gli studenti hanno circondato l'Aula Magna dell'universita' di Verona. Il centro della protesta contro iloggi e' proprio l'ateneo scaligero, dove e' arrivata la ministra dell'Universita' e Ricerca Anna Maria Bernini per l'inaugurazione dell'anno accademico. "Non sono qui per prendervi in ..."Lunedì, in Consiglio Comunale, ne chiederemo conto ...In Puglia è previsto un aumento di circa 1.500 alloggi per gli studenti universitari fuori sede. L'annuncio dopo le proteste degli studenti in tenda per ile il flashmob a tema Monopoly, l'Adisu (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) infatti ha pubblicato una nota in risposta alle numerose manifestazioni che si sono ...

Caro affitti, il dibattito tra Paolo Romano (Pd) e Borgonovo: "Ma cosa sta dicendo" La7

Con le tende da campeggio gli studenti hanno circondato l'Aula Magna dell'universita' di Verona. Il centro della protesta contro il caro affitti oggi e' proprio l'ateneo scaligero, dove e' arrivata la ..."Non si può parlare di scienza, sviluppo e innovazione senza parlare di giovani, e sappiamo quanto questo territorio stia soffrendo l'abbandono da parte dei giovani": a dirlo è Enrico Carraro, ...