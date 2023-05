Carl Brave ritorna con il nuovo singolo “Lieto Fine” | una passeggiata per le strade del Gianicolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)con ilpresentato sul palco del concerto del Primo Maggio: il brano anticipa l’uscita del suoalbum di inediti, “Migrazione” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 9 giugno e disponibile da ora in pre-order, pre-save e pre-add. Come “” ci accompagnerà per ledele tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, anche il concept del disco sarà fortemente romanocentrico. Il rapporto dell’artista con la sua città è un rapporto d’amore viscerale e in “Migrazione” ci saranno le, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo ...