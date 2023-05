Carburanti | segnali di rialzo

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Salgono ancora le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovo movimento alsui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sostanzialmente invariate le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,811 euro/litro (invariato, compagnie 1,812, pompe bianche 1,807), diesel a 1,655 euro/litro (invariato, compagnie 1,658, pompe bianche 1,648). Benzina servito a 1,948 euro/litro (invariato, compagnie 1,988, pompe bianche 1,868), diesel a 1,795 ...

Durante uno degli appuntamenti della kermesse modenese è arrivata la soddisfazione di Anfia e Aci per l'apertura di Bruxelles sugli e-fuel. E sull'elettrico "bisogna portare Pechino a investire in Ita ...