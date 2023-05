(Di venerdì 19 maggio 2023) L’emorragia di concorrenti per l’Isola dei Famosi obbligae gli autori del programma, che hanno perso varie figure per il reality Per questioni sia fisiche che psicologiche il programma diha perso vari concorrenti. Infatti, l’Isola dei Famosi ha perso in successione Claudia Motta, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Ultima L'articolo

Grossi guai per: l'emorragia di concorrenti dell' Isola dei famosi obbliga Ilary Blasi e gli autori del reality di Canale 5 a correre ai ripari. In cinque puntate, lo show ha perso Claudia Motta , Marco ...Perha scritto la sceneggiatura di un film tv su Giulio Cesare e ha collaborato a serie ... Westlake (Marco Tropea Editore) e, dal tedesco, Q comedi Falko Blask (Il Saggiatore). Il 23 ...Eppure pare che non tutti abbiano gradito la scelta di, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso sui social. In moltissimi infatti avrebbero voluto rivedere i troni storici dei ...

Caos a Mediaset, Ilary Blasi disperata: "Chi chiama all'ultimo minuto" DailyNews 24

(Sport Mediaset) La notizia riportata su altri media Con l'avvicinarsi della partita tra Basilea e Fiorentina, filtra qualche indiscrezione che Firenzeviola ha raccolto sulla possibile formazione, con ...Nel corso di una delle ultime puntate di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha perso il controllo e ha messo a tacere gli ospiti in studio.