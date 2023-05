Caos a Foggia | assalto dei tifosi al pullman della squadra con fumogeni e petardi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un fitto lancio diha accolto ildeldi rientro dal derby perso a Cerignola per 4 - 1 dalladi Delio Rossi, nell'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Leggi anche Cerignola e Gubbio super: ildi Delio Rossi e l'Entella quasi fuori Trasferta vietata In via precauzionale, visto il ridotto numero di biglietti a disposizione, la trasferta a ...treni sull'Adriatica a causa del maltempo che sta colpendo in questi giorni l' Emilia Romagna . ...55) - Milano Centrale (15:05): il treno è instradato sul percorso alternativo daa Bologna ...... Lecce, Brindisi,, Grosseto, Imperia, Milano, Torino, Trieste) e al quale i migranti si affidavano completamente'. Un duro colpo a chi crea ilnel nostro Paese favorendo l'immigrazione ...

Foggia, caos al rientro della squadra: pullman atteso da fumogeni e ... Antenna Sud

Un fitto lancio di fumogeni ha accolto il pullman del Foggia di rientro dal derby perso a Cerignola per 4-1 dalla squadra di Delio Rossi, nell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.È caos a Foggia dopo la sconfitta di Cerignola. La squadra di rientro dal centro ofantino, dopo il ko per 4-1 del Monterisi, è stata fortemente contestata dai tifosi che hanno ...