Cannes s’inchina a un commosso Harrison Ford e ai suoi eroi da cineteca | da Indy a Ian Solo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Aè il giorno di, falegname autodidatta di talento, diventato intramontabile divo hollywoodiano. E non per caso. Una maschera, la sua, che anche sulla croisette che ieri gli ha tributato la Palma d’Oro onoraria del Festival, si confonde con il volto dell’anti-divo. Della stella della settima arte che, oggi più che mai, è difficile scindere dall’archeologoa cui ha impresso negli anni – e in diverse stagioni della saga – connotazioni che mescolano realtà e finzione. Archeologia e virtuosismi tecnologici. Passato e intrattenimento spettacolare di sempre. L’omaggio diDel resto, lo stesso attore dalla passerella francese ha riconosciuto che, con Indiana Jones e il quadrante del destino – titolo a dir poco emblematico che ...