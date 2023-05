Cannes | sexy Indiana Jones sulla Croisette | il fascino senza tempo di Harrison Ford e i look sul red carpet

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Festival digiunge alla terza serata della sua 76ma edizione dedicata al mito immortale die del suo alter ego in carne, ossa eUn omaggio al mitoe al personaggio che più di tutti ha fatto la storia del cinema e dello stesso attore. È così che il Festival dichiude la terza serata della sua 76ma edizione, “santificando” Mr., il suoimmortale e il suo guizzo da attore hollywoodianoper accompagnareAnd The Dial Of Destiny, nuovo capitolo della saga archeologico-avventurosa ...

2023, i look del red carpet - Lo speciale Manu Rios: il look delcowboy di Almodóvar Johnny Depp e Maïwenn, le star belle e dannate La madrina - La giuria - I film in concorso Gli ......dai Pfas" di Chiara Pizzimenti I cowboy gay di Pedro Pascal e Ethan Hawke conquistanodi ... L'acconciatura giusta può farci sentire potenti,, liberi e quando si ha una bella acconciatura ci ...2023, i look del red carpet - Lo speciale Manu Rios: il look delcowboy di Almodóvar Johnny Depp e Maïwenn, le star belle e dannate La madrina - La giuria - I film in concorso Gli ...

Manu Rios: il sexy cowboy di Almodóvar sul red carpet con collana gioiello la Repubblica

Gli attori over 60 sul red carpet del Festival di Cannes 2023 portano un messaggio importante: non c’è un’età in cui si smette di far sognare ...La promessa di un western gay interpretato da Pedro Pascal e Ethan Hawke e diretto da Pedro Almodóvar si è rivelata un richiamo irresistibile per il pubblico di Cannes quando il cortometraggio Strange ...