Cannes 76 | la Croisette ai piedi di Indiana Jones | Harrison Ford al passo d' addio tra gli applausi

... da Uma Thurman a Elle Fanning: le star sul primo red carpet LE IMMAGINI Fotogallery -76, bagno di folla per Johnny Depp LE IMMAGINI Fotogallery -76, Michael Douglas sul red carpet ...... LE FOTO DELLE CELEBS È ufficialmente iniziato il Festival di2023 e gli occhi sono puntati (... Tantissime sono le star attese sulla. Per l'occasione vantano un guardaroba ...Oggi a2023 è il giorno di Martin Scorsese e del suo Killers of the Flower Moon . La nuova, ... In anteprima mondiale Fuori Concorso sulla, il kolossal di oltre 200 minuti segna l'...

Cannes, Indiana Jones sulla Croisette RaiNews

Emozionato e sempre scattante (compirà 80 anni il 13 luglio), l'attore è stato accolto sulla Croisette da centinaia di fan (alcuni ... Ford ha portato a Cannes non solo il film ma anche le speranze ...Spettacolare il tappeto rosso di Cannes 76 con rappresentanti indigeni della foresta amazzonica, in lotta per difendere quella terra dalla distruzione, guidati dal grande vecchio ambientalista Raoni, ...