Cannes 2023 | Mads Mikkelsen | “Volevo essere Indiana Jones prima ancora di fare l’attore”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra i film più attesi dic’è, presentato Fuori Concorso,e il quadrante del destino, ultimo capitolo nel franchise di culto inaugurato nel 1981 da Steven Spielberg. L’ingresso nella saga è stato sentito come una grande responsabilità da tutti i nuovi arrivi, dal regista James Mangold ai membri del cast come Phoebe Waller-Bridge, nella parte della figlioccia di, e, in quella del villain. Il regista James Mangold, durante la conferenza stampa di presentazione del film, ha dichiarato: “Inizialmente ho un po’ esitato perché è una responsabilità incredibile, ci sono tantissime aspettative, ognuno ha una versione diche gli è cara e non si può accontentare tutti. Ma ho parlato ...