Campi | case e vite distrutte in Emilia Romagna | “Abbiamo perso tutto”

...a Cesena Nel giro di pochi minuti centinaia di persone si sono ritrovate intrappolate nelle, ... travolti dal Savio mentre cercavano di mettere in sicurezza i. Un anziano è rimasto vittima di ...La piena ha poi invaso la rete di canali fino ad allagare iin diverse località del Ravennate. Sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45), è stato riaperto al traffico lo svincolo di...... una desolata laguna al posto dei. RIPARTENZA 'Poi serviranno ingenti aiuti dallo Stato per ... Bonaccini, ha parlato di terremoto ed è, secondo Dalmonte, un paragone adeguato: 'Così come le...

Annegati in casa o in auto, travolti nei campi e una donna trascinata per 20 chilometri: le vittime dell'allu… la Repubblica

Colpo all'economia della regione: si salva il turismo della costa. Sott'acqua 5mila aziende agricole, a rischio gli animali (senza più cibo). Voli, sciopero differito. Ma le sigle confermano.Romagna, il dolore degli sfollati: "Abbiamo perso tutto" Campi, case e vite distrutte: il sole del giorno dopo rivela ciò che resta del disastro. L’Emilia Romagna è sotto… Leggi ...