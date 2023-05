Molti animali degli allevamenti si sono ritrovati a nuotare per mettersi in salvo. Come questi cavalli, ripresi da un utente sui social 19 maggio 2023Le inondazioni travolgono le imprese L' emergenza è ancora in corso e icosteranno caro. Tra i più colpiti gli agricoltori, così come agli allevatori - con gli animali a rischio ...Sulle aree colpite dall'esondazione dei fiumi Lamone e Senio, tra Faenza, Lugo, San Lorenzo, ci sono diversi casolari isolati con persone all'interno che non vogliono lasciare la propria abitazione. ...

Campi allagati a Ponte Braldo, i cavalli cercano di mettersi in salvo a nuoto Corriere TV

Un aiuto concreto dalla Puglia agli agricoltori dell'Emilia Romagna. É quanto Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, chiede con una lettera in ...