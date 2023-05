Campania Lascia un milione di euro in eredità al comune

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hato un vero e proprio tesoro inaldi Minori, in provincia di Salerno. Si tratta di Carlo Di Spirito, pittore e scultore originario di Sessa Aurunca (in provincia di Caserta), ma da tempo residente a Montecarlo.undidialL’artista, scomparso lo scorso 20 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... figlio del Governatore della, che non verrà confermato vicepresidente del gruppo dei ... Qualcunosilenziosamente, potremmo fare nomi magari non di prima fila. Da qualche parte è stata ...Mezzanotte a mezzogiorno è il titolo di un drammatico documento elaborato, tre anni fa, da un gruppo di vescovi delle zone interne della, presentato anche al capo dello Stato Sergio ...Spiaggia della Gavitella,La spiaggia della Gavitella è un delizioso angolo di paradiso ... Da qui il panorama incantevole su Positano e sui faraglioni di Caprisenza fiato. Altra ...

Nicolais lascia la Reggia di Carditello, 'sgarbo da Sangiuliano' Agenzia ANSA

Come riferito dal Tgr Campania, la cena del buonumore ... che forse non a caso aveva lasciato la parola al club. "Vi depisteremo", aveva anche detto. Così qualche giorno fa il prolungamento del ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday La società Ginnastica Campania 2000 di Napoli ... avendo rinunciato alla terza prova di Serie A1, lascia quel ...