Campania in ginocchio per il maltempo | Temporali | vento forte e grandinate non danno tregua

(Di venerdì 19 maggio 2023) Attenzione allerta meteo: la Protezione Civile della Regioneha diramato un avviso di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale per sabato 20 maggio 2023. Le previsioni parlano di precipitazioni locali, venti forti e mare agitato. Scopri i dettagli della situazione e le raccomandazioni delle autorità competenti. Di cosa parliamo in questo articolo... Allerta Meteo di livello giallo inil 20 Maggio 2023 Possibilità di precipitazioni e venti forti in alcune aree Potenziali danni alle coperture e alle strutture provvisorie a causa dei fenomeni temporaleschi Possibili allagamenti e trasporto di materiale Raccomandazioni per i Sindaci e autorità di protezione civile Fase di instabilità che potrebbe protrarsi ad inizio settimana L'allerta meteo della Regione: cosa aspettarsi nel weekend La ...

... soprattutto al Nord e sull' Emilia Romagna , messa inda una terribile alluvione ( qui ... I fenomeni più marcati interesseranno Lazio, Abruzzo, Sardegna,, Basilicata, Puglia , ...Si attendono piogge anche in Lazio,e Calabria. Nessuno parla più solo di maltempo: "È l'effetto devastante del cambiamento climatico a cui dobbiamo abituarci", ha detto Musumeci. Il ...Non si placa il maltempo nel nostro territorio. Non solo frane e allagamenti: in, per temporali e grandine, le imprese agricole della Piana del Sele. Oltre ventimila le ...il Tg3: ...

Romagna in ginocchio, aiuti anche dalla Campania Prima Tivvù

Da diversi giorni la nostra penisola è in balia degli agenti atmosferici brutali che la stanno investendo. Ancora nessun miglioramento.Il maltempo sta mettendo in ginocchio quasi tutta l'Italia, in particolare l'Emilia Romagna, dove si registrano purtroppo cinque morti. Anche in Campania, in misura di gran lunga ridotta, si ...