Calendario Serie B calcio 2023 oggi | orari 19 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ultima giornata diB con alcuni verdetti ancora tutti da scrivere. Per la parte alta bisogna capire chi riesce ad accedere ai playoff per la promozione in A, mentre in basso c’è ancora una squadra che andrà in C direttamente e poi scegliere i due slot per il playout. Le squadre coinvolte nella tonnara per i playoff sono il Venezia a 49 punti, che deve affrontare fuori casa il Parma, già sicuro della post-season, il Palermo a 48 punti, che invece ospita il Brescia in un testacoda campale, il Pisa a 47 punti che affronta in casa la SPAL già retrocessa, la Reggina sempre a 47 punti, chela sfida playoff al massimo grado possibile contro l’Ascoli, che ha gli stessi punti in classifica. Per quel che riguarda la retrocessione inC, si può ancora salvare il Perugia, con 36 punti, che deve vincere a tutti i costi contro il ...