(Di venerdì 19 maggio 2023) A Carlola linea delnon va giù. E lo scrive su Twitter, prendendosela con un titolo dell’edizione di venerdì quotidiano diretto – da qualche settimana – dal suo ex socio Matteo: “Azione ha perso attrazione“. Il pezzo, firmato dall’influencerana Annarita Digiorgio, parte dagli addii al partito didella parlamentare Naike Gruppioni e della segretaria dell’Emilia Romagna Giulia Pigoni, passate a Italia viva: “Solo gli ultimi due esempi”, scrive Digiorgio, “di una tendenza che sembra non arrestarsi”. Segue un elenco di dirigenti locali che hanno lasciato Azione in varie parti d’Italia, fino alla chiusa: “Macontinua a dare la colpa a, agli elettori, ai giornalisti, a chiunque, senza rendersi ...

L' assemblea degli iscritti di Azione a Bologna ha scritto una lettera: 'Non vogliamo tornare a dividere il campo del riformismo liberale ma costruire un partito unico in vista delle ...si è molto arrabbiato e non passa giorno che non sia in qualche talk a sparare cannonatel'ex socio Matteo Renzi. Il quale, da parte sua, continua a tessere rapporti e mandare messaggi ...... deputati e senatori sono in rivolta e preoccupati dalla piega che sta prendendo la guerraMatteo Renzi. I malumori non si placano più. Sul banco degli imputati non c'è solo Carlo. Ma ...

Calenda contro il nuovo “Riformista” di Renzi: “Tonnellate di retroscena imbeccati” Il Fatto Quotidiano

Azione ha grossi problemi al suo interno, dopo che militanti, esponenti e dirigenti in tutta Italia si sono accorti che non è un partito collegiale. Si sono moltiplicati i malumori e le dimissioni sui ...Agenzia Roma, 17 mag. – I giocatori della Roma Dybala, Smalling ed El Shaarawy si sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà ...