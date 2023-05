Calciomercato Napoli | colpo dalla Turchia | Guler ad un passo

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 19 maggio 2023) La vittoria dello Scudetto, 33 anni dopo l’ultima volta, non cambia le strategie delsul. Il club partenopeo è riuscito a raggiungere il successo rinunciando a calciatori ben più quotati come Insigne, Mertens e Koulibaly per affidarsi a giovani talenti, pressoché sconosciuti, che hanno garantito a Luciano Spalletti di plasmare idee tattiche ben chiare, regalando spettacolo non solo in Italia ma anche a livello internazionale, con l’arrivo ai quarti di finale di Champions League. Dopo Kim Min-Jae, arrivato in estate dal Fenerbahçe, ilsarebbe pronto a regalarsi un altro. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club partenopeo sarebbe ad undal chiudere per Arda, talento classe 2005 ...