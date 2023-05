Commenta per primo La Juventus può aspettare. Prima di fare il via libera al direttore sportivoGiuntoli , il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole definire i particolari dell'addio in un incontro. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , potrà esserci settimana ...Giuntoli © LaPresse -.itNon è un mistero che la Juventus abbia deciso di puntare suGiuntoli come direttore sportivo, per tentare di risalire la china. Dell'...Da Allegri, ma non solo, la Juve ripartirà, come raccontato dal nostro inviato a SivigliaCorbo:

Calciomercato, Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia: torna in Europa Calciomercatonews.com

L'assenza di feeling tra il tecnico toscano e Tare è nota, ma pare Sarri non abbia chiesto a Lotito di scegliere tra lui e l'attuale ds laziale. In ogni caso, il nome in cima alla lista biancoceleste ...Non è un mistero che la Juventus abbia deciso di puntare su Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, per tentare di risalire la china. Dell’interesse bianconero per Giuntoli vi parliamo da tempo su ...