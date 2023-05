Calcio | tre italiane in finali nelle competizioni europee | non succedeva dal 94

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sorride ilitaliano Sorride ilitaliano con trein finale,. L’Inter è infatti all’ultimo atto della Champions League, la Roma giocherà la finale di Europa League e la Fiorentina quella di Conference. La squadra di Inzaghi sfiderà il Manchester City, quella di Mourinho il Siviglia mentre la Viola il West Ham. Dellerimaste in lizza solo la Juventus, sempre ieri sera è stata eliminata ed è fuori da tutte le. Leggi anche: Champions League, l’Inter vola in Finale: caccia al biglietto per Istanbul Nondal 1994 che le formazioni ella serie A riuscissero a imporsi anche in Europa in contemporanea. In generale un risultato così era già successo per quattro volte ...