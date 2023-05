Calcio | Psg Ex Roma Marquinhos rinnova | a Parigi fino al 2028

Calcio: Psg. Contusione al ginocchio, Verratti salta l'allenamento Tiscali

Ma anche ieri sera sono emerse lacune caratteriali, morali e tecniche che non possono essere imputate al solo allenatore. Che, peraltro, di suo l’aveva preparata persino bene: ma che gli vuoi dire se ...SIVIGLIA - Sette minuti. La Juventus è stata qualificata per la finale di Europa League per soli sette minuti, l’intervallo tra il vantaggio di Vlahovic e il pareggio di Suso che ha sbriciolato le cer ...