Calcio | Psg Contusione al ginocchio | Verratti salta l' allenamento

Il centrocampista in dubbio per il match di domenica contro l'Auxerre PARIGI (FRANCIA) - Marco Verratti a riposo. Il centrocampista della Nazionale azzurra ha saltato l'allenamento di oggi del Psg per una contusione al ginocchio sinistro, secondo quanto reso noto dal club parigino. Il giocatore, dunque, è in dubbio per il match di domenica in casa dell'Auxerre.

