Calcio | Pioli | ' delusione forte | dobbiamo reagire | troppo importante andare in Champions' **

(Di venerdì 19 maggio 2023) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo subito una, volevamo fare meglio ein finale. C'è. Siamo pronti però per domani,da grande squadra. L'obiettivo. Ora tutti i giudizi vanno sospesi fino alla fine della stagione,in". Sono le parole del tecnico del Milan, Stefanodopo l'eliminazione dalla semifinale dicontro l'Inter, alla vigilia della gara di campionato con la Sampdoria. "In campionato siamo indietro rispetto a dove volevamo essere.però pensare solo alla gara di domani. Per fortuna la stagione ...

... tutte le carte in tavola, fai come dieci anni fa: rimonta Champions con Balotelli decisivo A ...99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 19 maggio 2023... ieri (18 maggio) si è parlato die del finale di questo campionato di Serie A. Bergamo e ...in queste situazioni ha sempre lasciato qualcosa agli avversari, soprattutto dal punto di vista ...Quella a cui dovrà ispirarsi ancheper il finale di stagione. Pensando che, a volte, gli ...99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 19 maggio 2023

Ultimo'ora: **Calcio: Pioli, 'delusione forte, dobbiamo reagire, troppo ... La Svolta

Il Milan si deve rialzare in fretta, dopo l’eliminazione dalla Champions contro l’Inter. A San Siro arriva la Sampdoria: «Siamo dietro in campionato rispetto a dove ...Il tecnico alla vigilia della partita con la Samp, la prima delle ultime tre che aspettano i rossoneri per la rimonta Champions ...