Calcio | per la quinta volta tre squadre italiane eurofinaliste 

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Inter-Manchester City in Champions League, Roma-Siviglia in Europa League, Fiorentina-West Ham in Conference League: tresono approdate nelle finali delle Coppe europee. È lache accade e l'ultima risale alla stagione 1993-94, quando le Coppe europee avevano ancora nomi e partecipanti diversi. Quell'anno il Milan vinse la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, l'Inter quella di Coppa Uefa contro il Salisburgo mentre il Parma non riuscì a completare la tripletta Coppa delle Coppe contro l'Arsenal. Trionfarono Milan e Inter, ma il Parma fu sconfitto. Unica tripletta europea dellenel 1989/1990 L'unica tripletta europea dellerisale invece al 1989/90 quando il Milan vinse la Coppa dei Campioni, la Juve la Coppa Uefa e ...