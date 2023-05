Calcio Napoli | botta in allenamento per Kvaratskhelia | in dubbio per l’Inter

Leggi su 2anews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Non arrivano buone notizie per ilin vista della sfida di domenica contro: Khvichaè inper un trauma contusivo subito in. Khvichainper il match casalingo di domenica contro. L’esterno del, infatti, “ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in