Calcio | Moggi | ' Allegri non è in bilico | la sua buona stagione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "non è in. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po' di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato". Lo dice Luciano, ex dg bianconero all'Adnkronos. "Abbiamo fatto una buonissima partita considerando anche che l'avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e la Juve ha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo ilè anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perchè ieri è stata una delle poche volte che la Juve ha avuto unaproduzione offensiva. Rimane un pò di amarezza", conclude