(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Allegri non è in. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Luciano, ex dg bianconero all’Adnkronos. “Abbiamo fatto una buonissima partita considerando anche che l’avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e la Juve ha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo ilè anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perchè ieri è stata una delle poche volte che la Juve ha avuto unaproduzione offensiva. Rimane un pò di amarezza”, conclude. L'articoloWeb.

... la sua vita prima dele qualche consiglio ai club di Serie A . Una chiacchierata di un'ora abbondante, che nei prossimi giorni troverete qui, su Calciomercato.com .OSPITE A CM: 'SONO ...Lucianotorna a parlare di Juve, plusvalenze e tribunali. Lo fa in un'intervista esclusiva al sito Ilbianconero.com. Eccone un estratto, a cominciare dalla discussa puntata di Report su Calciopoli ...Lucianoè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli , Kiss Kiss Napoli , durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delNapoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Sono ...

Calcio: Moggi, 'Allegri non è in bilico, la sua buona stagione' Il Dubbio

(Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Lucian ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”.