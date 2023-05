Calcio Lunedì la quinta edizione della ‘coppa ago 2023’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) –22 maggio a partire dalle ore 9 e per l’intera mattinata con le premiazioni, previste per le ore 12, presso il campo G. Fiorini in via Costantino 5, a Roma, si terrà la“Coppa Ago 2023”, triangolare diin onore del compianto capitanoRoma Agostino Di Bartolomei. Ad affrontarsi, come da tradizione, saranno gli studenti di tre istituti del municipio Roma VIII: il Liceo artistico Caravaggio, l’Istituto tecnico industriale Armellini e il Liceo classico scientifico Socrate. “Sarà una bella mattinata all’insegna dello sport – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – per onorare la memoria di un campione che si è affermato ad altissimi livelli nato e cresciuto a Tor Marancia. Di Bartolomei è stato un capitano che si è ...