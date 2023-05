Calcio | domani durante Roma-Inter premiazione scudetto per le giallorosse

(Di venerdì 19 maggio 2023), 19 mag. (Adnkronos) - Laè pronta a celebrare insieme ai suoi tifosi la vittoria del primodella sua storia.allo stadio ‘Tre Fontane', al termine della sfida con l', si svolgerà ladella squadra giallorossa, che riceverà il trofeo dal presidente della DivisioneFemminile Ludovica Mantovani e dall'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola. La 27ª giornata si aprirà alle 12.30 con Como-Pomigliano e Sampdoria-Parma, due sfide che indirizzeranno l'appassionante volata salvezza, mentre domenica alle 14.30 all''Artemio Franchi' di Firenze andrà in scena il match tra Fiorentina e Juventus. Come disposto dalla Figc, ild'inizio delle partite sarà preceduto dal minuto di raccoglimento per onorare ...

... sta giocando un bel, ha poco da perdere". Il Milan rimborserà i tifosi dell'Emilia - Romagna che non potranno essere allo stadio. "Questo è il Milan " ha concluso Pioli " Bisogna fare ...Intanto, è confermata anche perl' allerta rossa per criticità idraulica su: bassa collina, ... fra cui quelle di Gruppi come Ferrari (1 milione di euro), società dicome il Bologna FC , ...Per il 24 maggio, però, Canale 5 ha in programma una grande serata dedicata al, con la ... il daytime del talent show lascia dunque il posto ad un'altra soap opera , Un altro, che si ...

"Congoliamoci di sport": domani l'incontro di calcio solidale con la ... Comune di Bari

Domani allo stadio ‘Tre Fontane’, al termine della sfida con l’Inter, si svolgerà la premiazione della squadra giallorossa, che riceverà il trofeo dal presidente della Divisione Calcio Femminile ...Si svolgerà domani, sabato 20 maggio, a partire dalle ore 15.00, presso il campo sportivo di Martano, la prima edizione del Memorial “Paolo Perrotta”, torneo giovanile di calcio femminile, riservato ...