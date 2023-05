alcunidi mattoni delle mura medievali a Porta Pispini a Siena nel tardo pomeriggio. Non si registrano feriti ma si è reso necessario l'intervento della polizia municipale e dei ...La Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Siena sono attualmente al lavoro in zona Porta Pispini per la caduta di alcunidalla porta stessa. La zona al momento è stata delimitata ed è stato interdetto il traffico in entrata e in uscita.Oggi pomeriggio alcunidi roccia sononon provocando danni ma destando allarme e preoccupazione per uno dei simboli del turismo calabrese. L'area è attualmente interdetta al pubblico ...

Caduti frammenti da mura medievali di Siena a causa del maltempo ... Agenzia ANSA

Caduti alcuni frammenti di mattoni delle mura medievali a Porta Pispini a Siena nel tardo pomeriggio. Non si registrano feriti ma si è reso necessario l'intervento della polizia municipale e dei vigil ...La Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Siena sono attualmente al lavoro in zona Porta Pispini per la caduta di alcuni frammenti dalla porta stessa. La zona al momento è stata delimitata ed è ...