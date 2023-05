(Di venerdì 19 maggio 2023) Macabra scoperta questa mattina anelle Marche dove un, in avanzatodi, ètrovato, all'altezza del campingBlu . Si tratta di un uomo,...

Triste scoperta questa mattina a Numana. Un, in avanzatodi decomposizione, ètrovato sulla spiaggia, all'altezza del camping Numana Blu. Si tratta di un uomo, restituito dal mare a distanza di settimane dal decesso. La ...Macabra scoperta questa mattina a Numana nelle Marche dove un, in avanzatodi decomposizione, ètrovato sulla spiaggia , all'altezza del camping Numana Blu . Si tratta di un uomo, restituito dal mare a distanza di settimane o forse mesi dal ...Numana, dove ètrovato ilGiunti sul posto, il medico legale ha costatato l'avvenuto decesso dell'uomo e l'avanzatodi decomposizione in cui si trova il. Gli scomparsi ...

Cadavere in stato di decomposizione sulla spiaggia di Numana: mistero sull'identità, indossava i guanti leggo.it

Il corpo è in avanzato stato di decomposizione Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato questa mattina nei pressi della spiaggia di Numana. Le forze dell'Ordine, ...Numana (Ancona), 19 maggio 2023 – Poco dopo le 6.30 di stamattina è stato trovato un cadavere lungo la spiaggia di Numana. Si tratta di un uomo. È stato rinvenuto da una persona che stava facendo una ...