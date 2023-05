Busta con ossa umane nell’Ipogeo dei Cristallini | giallo a Napoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) I carabinieri della compagnia distella sono intervenuti in Via dei, per una richiesta del personale dell’Ipogeo dei, antica necropoli.Era stata recapitata unaal cui interno erano custoditeverosimilmente di una mandibola. Con i resti un biglietto: “Questa mandibola appartiene all’ipogeo”. Il resto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti sulla natura delle, ma rimane il mistero sul significato di questa curiosa “consegna”. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una persona del quartiere che ha ritenuto di inviare all’ipogeo, ritenendole di valore archeologico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I carabinieri della compagnia di Napoli stella sono intervenuti in Via dei Cristallini, per una richiesta del personale dell'Ipogeo dei Cristallini, antica necropoli.Era stata recapitata una busta al ...