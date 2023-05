Burkina Faso | medico rapito da Al Qaeda liberato dopo sette anni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le dichiarazioni della famiglia e del governo australiano 'Sono molto lieto di informare che il dottor Ken Elliott, tenuto in ostaggio in Africa occidentale per circa, si è riunito in ...

Bamako (Agenzia Fides) – Risale a poche ore fa la notizia della liberazione di Arthur Kenneth Elliott, il medico australiano rapito in Burkina Faso sette anni fa. Era esattamente il 15 gennaio del 201 ...In Burkina Faso un medico australiano di 88 anni, Kenneth Elliott, è stato liberato sette anni dopo essere stato rapito da Al-Qaeda. Lo ha annunciato il governo di Canberra. L'uomo si trovava in Burki ...